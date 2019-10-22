В РТ некоммерческие организации смогут получить субсидии на реализацию проектов для самозанятых

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). В Татарстане некоммерческие организации смогут получить субсидии из бюджета РТ на реализацию проекта для самозанятых. Об этом сообщается на портале Минэкономики РТ.

«С 29 октября по 11 декабря 2019 года в Министерстве экономики РТ будут приниматься заявки на предоставление субсидий из бюджета Татарстана некоммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с реализацией пилотного проекта по установлению специального налогового режима “Налог на профессиональный доход” на территории РТ», — отмечает пресс-служба Минэкономики РТ.

Дотации предоставят на возмещение затрат, связанных с созданием информационной платформы для физлиц и ИП, зафиксированных как самозанятые. Также субсидии можно получить на продвижение проекта в интернете, популяризации самозанятости в Татарстане, проведение публичных мероприятий, в том числе на территории муниципальных образований, а также организации консультационной, правовой и методологической помощи по вопросам реализации пилотного проекта налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Для получения дополнительной информации некоммерческие организации могут обратиться на сайт Министерства экономики РТ.

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