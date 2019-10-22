Более 200 юных дзюдоистов из разных городов России поборются в Казани за победу

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). 26 октября в казанской спортивной школе олимпийского резерва «Тасма» состоится турнир по дзюдо «Ветераны – детям». В нем примут участие свыше двухсот юных спортсменов из разных городов России. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.



Из Казани в турнире за победу поборются семь команд спортшкол «Тасма», «Стрела», «Ак Буре», «Ак Барс», «Батыр», «Нур» (Динамо) и «Приволжанин». Состязания также состоятся при участии спортсменов из Зеленодольска, Йошкар-Олы, Набережных Челнов, Бугульмы, Уфы, Самары, Пензы, Саратова и других городов страны.



Турнир проводится по действующим правилам Федерации дзюдо России. В нем примут участие заслуженные мастера спорта по дзюдо.



Победителям и призерам вручат кубки, медали, грамоты и ценные призы. От администрации Кировского и Московского районов будет учрежден спецприз «За волю к победе», а также в номинации за «лучшую технику» от Комитета физической культуры и спорта.



Турнир откроется в десять утра с соревнований юношей и девушек 12-13 лет. Парад открытия состоится в час дня.

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