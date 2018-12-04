Песошин обсудит с министром экономики Баварии перспективы сотрудничества двух регионов

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин примет в Доме Правительства РТ министра экономики, регионального развития и энергетики Баварии Хуберта Айвангера. Ожидается, что стороны обсудят направления сотрудничества между Татарстаном и Баварией. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

«Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин планирует встречу с министром экономики, регионального развития и энергетики Баварии Хубертом Айвангером», — отметили в пресс-службе.

Делегация из Германии прибыла в Татарстан для участия в экономическом форуме «Татарстан — Бавария», который состоится сегодня в ГТРК «Корстон». Как уточнили в пресс-службе Минпромторга РТ, в составе делегации Баварии — официальные лица, представители отраслевых органов власти, а также руководители и специалисты компаний.

«В программе форума запланированы презентация инвестиционно-промышленного потенциала Татарстана, выступление об опыте сотрудничества с немецкими партнерами и выступления членов баварской делегации», — отметили в пресс-службе.

По окончании форума представители делового сообщества Татарстана и Баварии смогут обсудить интересующие вопросы в формате B2B встреч.

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