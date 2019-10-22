Депутат Госдумы: Детское шампанское и сигареты формируют у детей лояльность к вредным привычкам

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Ограничить продажу детских аналогов шампанского и сигарет предложил депутат Госдумы Виталий Милонов. Соответствующее предложение было внесено в Минпромторг РФ, информирует РИА Новости.

Свое предложение депутат аргументировал тем, что данные товары формируют у детей излишнюю лояльность ко «взрослым» версиям сигарет и шампанского, несмотря на то, что не содержат в составе ни никотина, ни алкоголя.

Аналогичной Виталий Милонов назвал и ситуацию, сложившуюся вокруг детских косметики и татуировок — «буквально с первых лет жизни детям навязывают искаженные представления о внешности, которые перерастают в нечто большее в подростковом возрасте».

«Замена алкоголя сладким лимонадом, сигарет — шоколадом <...> искажают у подрастающего поколения критическое восприятие и закладывают повышенную толерантность к употреблению полноценного алкоголя и табака в будущем», — обратился депутат к министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Также Милонов сообщил, что его инициатива опирается на мнение родителей и психологов. Они также считают данные товары опасными для развития детей.

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