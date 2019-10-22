Россияне назвали самую желанную для покупки бытовую технику

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Жители России рассказали о том, какую бы технику желали видеть у себя дома, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование портала Hi-Tech Mail.ru.

Как показало исследование, каждый третий россиянин (34% респондентов) мечтает о приобретении робота-пылесоса, а также посудомоечной машины — 26% голосов и кофеварки — 23%.

В домах жителей РФ, кроме стиральных машин, утюгов и пылесосов, чаще всего можно встретить микроволновую печь (84%), блендер (77%), мясорубку (62%), а также электрический обогреватель (59%) и мультиварку (59%). По результатам опроса эта бытовая техника встречается более чем у половины населения.

Наиболее часто используемыми в быту оказались микроволновка, блендер, посудомоечная машина, мультиварка и мясорубка. И, наоборот, наиболее редко россияне пользуются роботами-пылесосами, хлебопечками, парогенераторами и отпаривателями.

«Также самым бесполезным своим приобретением 18% респондентов назвали мультиварку», — сообщается в издании.

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