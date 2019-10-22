Жители Татарстана смогут стать общественными представителями АСИ

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Жители Татарстана смогут стать общественными представителями Агентства стратегических инициатив. Прием заявок уже начался, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Через представителей в регионах АСИ намерено развивать свою экосистему и популяризовать собственные сервисы по всем реализуемым направлениям – «Предпринимательство и технологии», «Социальные проекты», «Образование и кадры», «Городское развитие».

«Сейчас у жителей республики появляется возможность стать настоящими лидерами региона и влиять на векторы его экономического и социального развития», – отметил министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.

Общественные представители также будут заняты «формированием партнерств, взаимодействием с сообществами, координацией экспертной деятельности и реализацией инициатив по задачам агентства на региональном уровне». В частности, они будут работать с вузами-партнерами. Центрами взаимодействия станут «Точки кипения».

Заявки на участие в отборе принимаются на платформе Leader-ID. Он будет состоять из трех этапов. Онлайн-подача заявок продлится до 10 ноября, желающим придется подготовить эссе по стратегии своего развития, а также видеопрезентацию.

На втором этапе будут оцениваться способности к нетворкингу и возможности по работе с сообществами и к организации активностей в онлайн и оффлайн. «Очная региональная активность» будет тестироваться с 14 по 24 ноября, а «Онлайн-активность» – с 14 ноября по 20 декабря. 20-го же числа состоится онлайн-голосование за претендентов.

Третий этап, финальный, продлится с 5 по 10 декабря. Участники в ходе деловой игры должны будут попытаться решить реальные задачи, стоящие перед АСИ.

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