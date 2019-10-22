Минобороны РФ объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром-2019»

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Минобороны России назвало ложной информацию о сбое при пуске межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р с атомного подводного крейсера К-44 «Рязань» Тихоокеанского флота в ходе стратегических командно-штабных учений «Гром-2019». Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее об инциденте со ссылкой на два близких военных ведомству источника написала газета «Ведомости», о чем сообщало ИА «Татар-информ».

При этом в Минобороны признали, что пуск еще одной МБР с подлодки «Рязань» планировался. Но от него было решено отказаться после получения в последний момент «информации о техническом состоянии» ракеты.

«Отмена пуска данной ракеты никак не повлияла на успешные результаты СКШУ “Гром“», – заверили в военном ведомстве и добавили, что целью маневров была проверка системы боевого управления Вооруженными силами РФ, а не способности запустить максимальное число ракет.

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