Минсельхозпрод Татарстана определит лучших работников отрасли по итогам конкурса

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Аграрное ведомство Татарстана определит лучших представителей отрасли по итогам конкурса. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Профильное министерство объявило о приеме заявок на республиканский конкурс «Лучший работник агропромышленного комплекса Республики Татарстан». Согласно положению о конкурсе, принять в нем участие могут работники сельхозотрасли, имеющие профессиональное образование и стаж работы по профессии не менее трех лет.

Конкурс проводится по десяти номинациям: «Лучший экономист», «Лучший бухгалтер», «Лучший инженер», «Лучший зоотехник», «Лучший зоотехник Управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия в муниципальном районе Республики Татарстан», «Лучший начальник селекционно-племенной службы в муниципальном районе Республики Татарстан», «Лучший ветеринарный врач», «Лучший агроном», «Лучший кадровый работник» и «Лучший специалист по охране труда в агропромышленном комплексе».

«Цель конкурса – повышение эффективности работы специалистов АПК республики, стимулирование и материальная поддержка представителей отрасли, добившихся высоких результатов», – рассказали в пресс-центре Минсельхозпрода РТ. Победители конкурса получат сертификаты – денежные премии.

Помимо заявки конкурсантам следует предоставить в Минсельхозпрод РТ анкету участника, копию документа об образовании, копию трудовой книжки, справку об отсутствии задолженностей по налоговым платежам и критерии оценки, форма которых утверждается министерством.

Указанные документы принимаются до 20 ноября текущего года. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 8 (843) 221-76-69.

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