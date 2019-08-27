Два новых вертолета закупит Министерство здравоохранения РТ

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Два новых вертолета в будущем закупит Министерство здравоохранения РТ. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

«В 2019 году запланировано 115 вылетов, из них 107 уже выполнено, эвакуировано 107 человек. За два последних года сохранено более 500 жизней. До 2024 года количество вылетов вертолетов “Ансат” будет увеличено до 300, уже со следующего года запланировано использование резервного вертолета. В последующем планируется закупить еще два вертолета казанского производства», – отметил Марат Садыков.

Подробное интервью Марата Садыкова можно прочитать по ссылке.

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