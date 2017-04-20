В 2019 году в больницах Татарстана пролечились 9 тысяч иностранцев

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). В 2019 году в больницах Татарстана пролечились 9 122 иностранца. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

«За 8 месяцев 2019 года медицинские услуги были оказаны 9 122 иностранным гражданам на общую сумму 27 843 603 рублей. Это граждане стран ближнего зарубежья: Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Украины и других, а также гражданам стран дальнего зарубежья: США, КНДР, Египта, Шри-Ланки, Вьетнама, Австралии», – отметил глава Минздрава РТ.

По словам Марата Садыкова, медицинская помощь оказывается по профилям: акушерство и гинекология, гастроэнтерология, офтальмология, кардиология, хирургия, комплексные медицинские осмотры.

Подробное интервью главы Минздрава РТ можно прочитать по ссылке.

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