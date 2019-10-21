Центр радиологии откроется в Альметьевске к концу 2019 года

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Радиологический центр альметьевского филиала республиканского клинического онкологического диспансера откроется к концу 2019 года. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

«К концу 2019 года будет сдан радиологический центр альметьевского филиала и планируется строительство центра с подразделениями радиологии, хирургии и химиотерапии в Набережных Челнах. Все это позволит значительно увеличить доступность оказания помощи населению с злокачественными новообразованиями, приблизив ее к месту проживания жителей РТ», – отметил глава Минздрава РТ.

Подробное интервью Марата Садыкова можно прочитать по ссылке.

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