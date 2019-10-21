Марат Садыков рассказал, какие виды рака чаще встречаются у жителей Татарстана

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). В структуре заболеваемости раком в Татарстане преобладают злокачественные новообразования кожи, толстой кишки, молочной железы и легкого. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

«Увеличилась доля выявленных злокачественных новообразований на первой и второй стадиях с 58,8% до 60,4%. В структуре заболеваемости преобладают такие патологии как рак кожи, толстой кишки, молочной железы и легкого», – отметил Садыков.

Подробное интервью Марата Садыкова можно прочитать по ссылке.

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