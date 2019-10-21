Министр здравоохранения РТ: Врачи стали возвращаться из частных клиник в государственные

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Врачи стали чаще возвращаться в государственную медицинскую сеть из частных клиник. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

«Раньше доля кадров, которые переходят из государственного учреждения в частное, была выше, а теперь тенденция обратная. Это связано с тем, что средняя зарплата специалистов повысилась. Специалисты стали возвращаться из частных клиник в государственную сеть», – рассказал глава ведомства.

Подробное интервью Марата Садыкова можно прочитать по ссылке.

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