Электронный мониторинг беременных запустят в Татарстане

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Электронный мониторинг беременных и выдачу электронных рецептов запустят в Татарстане. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.
«Минздрав России требует расширять возможности системы. В частности, предстоит реализовать мониторинг беременных, полностью перейти на электронные рецепты, внедрить единую лабораторную систему, научиться формировать и направлять данные для личного кабинета ‘Мое здоровье” на федеральном портале услуг», – рассказал глава ведомства.
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