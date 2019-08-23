Министр здравоохранения РТ: Татарстану не хватает порядка 200 врачей

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Порядка 200 врачей разной специальности от педиатра до реаниматолога не хватает больницам Татарстана. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

«Наибольший дефицит врачей в подразделениях оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь по таким специальностям как педиатрия, офтальмология, оториноларингология, фтизиатрия, кардиология, по стационарной службе по таким специальностям как анестезиология и реаниматология, неонатология, наркология, инфекционные болезни. На 2019 год дефицит специалистов по данным специальностям составил более двухсот человек», – объяснил глава Минздрава РТ.

О программах поддержки и привлечении новых специалистов Марат Садыков рассказал подробнее в интервью ИА «Татар-информ».

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