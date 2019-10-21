Глава Минздрава РТ рассказал о грядущем обновлении электронной системы записи к врачам

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Министерство здравоохранения РТ обновляет электронную систему записи к врачам. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

«Запись к врачу через информационную систему – болезненна для всех. На федеральном уровне мы закончили проект по автоматизации медицины. Мы обновляем технику, готовим специалистов по IT и цифровизации. Еще сегодня идет объединение в единую информационную систему России. И главное, мы практически переписываем, обновляем нашу программу информационную», – отметил глава ведомства.

Подробное интервью Марата Садыкова можно прочитать по ссылке.

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