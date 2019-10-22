В топ-500 лучших волонтерских отрядов России вошли 29 школ Татарстана

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Определены победители Всероссийского конкурса Российского движения школьников «Добро не уходит на каникулы» в номинации «Добрый старт». В рейтинг лучших волонтерских отрядов страны вошли 29 школ Татарстана, сообщает Минобрнауки РТ.

Эксперты оценили работы юных добровольцев и составили рейтинг 500 лучших волонтерских отрядов России. «В топ-500 вошли 29 школ Татарстана, а именно из Азнакаевского, Нижнекамского, Мамадышского, Нурлатского, Лаишевского, Буинского, Зеленодольского, Актанышского, Высокогорского, Елабужского, Спасского, Сармановского районов, а также из Набережных Челнов и Казани», – отмечается в сообщении министерства.

Образовательные организации команд-победителей смогут подать заявки на получение гранта на развитие волонтерской деятельности в этом учебном году.

Всего на конкурс было подано более тысячи заявок. Участие в нем приняли 713 школьных волонтерских отрядов, в том числе 71 – из Татарстана.

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