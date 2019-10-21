Двести саженцев сосны и рябины высадили вдоль автодороги при въезде в Агрыз

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Сотрудники Агрызского лесничества совместно с представителями исполкомом Агрызского района и молодежного центра «Авангард» посадили 200 саженцев сосны и рябины. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

Деревья высажены вдоль автомобильной дороги при въезде в Агрыз в ходе всероссийской акции «Лес Победы».





Спецпроект «Лес Победы» проводит общероссийское экологическое общественное движение «Зеленая Россия» в регионах страны. Он приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.



Основная цель проекта – посадить по дереву в честь каждого из 27 млн погибших в Великой Отечественной войне жителей Советского Союза.





На сегодняшний день в рамках проекта в регионах России посажено уже более 20 млн деревьев.

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