«Казаньоргсинтез» построит спорткомплекс для пожарных

(Казань, 22 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). ПАО «Казаньоргсинтез» построит спортивный комплекс для пожарных. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

«Новый спортивно-тренировочный комплекс разместится возле 9-го КПП “Казаньоргсинтеза“, рядом с территорией пожарной части № 43 пятого пожарного отряда. Раньше тренировки проходили здесь же, но на открытом воздухе и зависели от погодных условий», – отметил источник.

Здание спортивно-тренировочного комплекса будет условно разделено на две зоны: четырехэтажную учебную башню и сам спорткомплекс в три этажа. На первом этаже разместится многофункциональная площадка для волейбола, баскетбола и футбола, на втором будут тренажерные залы, на третьем – смотровая площадка и технические помещения.

Спорткомплекс планируется сдать в 2020 году и передать на баланс 5-го отряд ФПС ГПС по РТ.

В пресс-службе ПАО «Казаньоргсинтез» ИА «Татар-информ» подтвердили, что строительство спорткомплекса уже началось и что он будет предназначен для пожарных 5-го отряда.

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