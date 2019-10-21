Заинским школьникам рассказали о редких профессиях – переворачивателе пингвинов и усотере

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). В Бегишевской библиотеке Заинского района состоялось мероприятие «Калейдоскоп профессий», посвященное Году рабочих профессий в Татарстане, передает «Заинск-информ».

В этот день с шестиклассниками и семиклассниками классов Бегишевской школы имени М. Х. Хасанова провели мероприятие в игровой форме: ребята угадывали профессии, находили скрытые профессии в словах, назвали самые «зеленые», самые «сладкие», самые «денежные» профессии, угадывали профессии по инструментам, вспомнили пословицы про труд.





Кроме того, дети узнали про самые редкие профессии, такие как «переворачиватель пингвинов» в Антарктиде, «усотер» в транспортной службе Тель-Авива и должность инспектора, измеряющий отверстия в «бейгельсах» – дырки в бубликах, которые должны строго соответствовать стандарту.

В ходе мероприятия большинство участников определились с выбором будущих профессий – некоторые захотели стать кондитерами, другие сварщиками, а кто-то высказал желание стать учителем. Но все дети сошлись в одном: главным делом для них сейчас является учеба, получение отличных знаний, которые пригодятся им в будущей жизни.

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