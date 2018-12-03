Восемнадцать жителей Спасского района оформились в качестве самозанятых

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Восемнадцать жителей Кимовского сельского поселения Спасского района получили статус самозанятых. Об этом пишет газета «Новая жизнь».



По словам главы поселения Равеля Гисмятова, подсобное хозяйство во все времена было большим подспорьем для сельчан – когда люди остаются без официальной работы либо переходят на неполный рабочий день, встает вопрос о дополнительном доходе. Многие сельчане берутся за расширение домашнего хозяйства, растят живностб на продажу.

Денежные средства в этом случае поступают в хозяйство от реализации молока и мяса. И если раньше очень немногие задумывались о собственном деле, то сейчас настрой жителей изменился. Оплачивая налог (а он составляет 4% от суммы месячного дохода), можно быть уверенным, что со стороны контролирующих органов претензий в будущем не возникнет. Кроме того, можно рассчитывать на льготы от государства в качестве налогового вычета.

Большая часть самозанятых в Кимовском поселении – это люди, содержащие подсобное хозяйство. Кроме того, этот статус получили двое рыбаков, продающих свой улов населению.

Сейчас выбор встал еще перед одним молодым человеком, который занимается пассажирскими перевозками. Пока он больше склоняется к регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, но, возможно, выберет статус самозанятого.

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