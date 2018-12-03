WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

22 октября 2019, 02:17

Общество

Восемнадцать жителей Спасского района оформились в качестве самозанятых

Рекомендуем

Общество

Восемнадцать жителей Спасского района оформились в качестве самозанятых

Фото: архив

Большая часть самозанятых в Кимовском поселении – это люди, содержащие подсобное хозяйство.

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Восемнадцать жителей Кимовского сельского поселения Спасского района получили статус самозанятых. Об этом пишет газета «Новая жизнь».

По словам главы поселения Равеля Гисмятова, подсобное хозяйство во все времена было большим подспорьем для сельчан – когда люди остаются без официальной работы либо переходят на неполный рабочий день, встает вопрос о дополнительном доходе. Многие сельчане берутся за расширение домашнего хозяйства, растят живностб на продажу.

Денежные средства в этом случае поступают в хозяйство от реализации молока и мяса. И если раньше очень немногие задумывались о собственном деле, то сейчас настрой жителей изменился. Оплачивая налог (а он составляет 4% от суммы месячного дохода), можно быть уверенным, что со стороны контролирующих органов претензий в будущем не возникнет. Кроме того, можно рассчитывать на льготы от государства в качестве налогового вычета.

Большая часть самозанятых в Кимовском поселении – это люди, содержащие подсобное хозяйство. Кроме того, этот статус получили двое рыбаков, продающих свой улов населению.

Сейчас выбор встал еще перед одним молодым человеком, который занимается пассажирскими перевозками. Пока он больше склоняется к регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, но, возможно, выберет статус самозанятого.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Победители зонального тура «Безнен заман» в Автограде получили приглашение на суперфинал
Новости дня
02:17
Восемнадцать жителей Спасского района оформились в качестве самозанятых

Большая часть самозанятых в Кимовском поселении – это люди, содержащие подсобное хозяйство.

01:20
Двести саженцев сосны и рябины высадили вдоль автодороги при въезде в Агрыз

На сегодняшний день в рамках проекта «Лес Победы» в регионах страны посажено более 20 млн деревьев.

00:52
Победители зонального тура «Безнен заман» в Автограде получили приглашение на суперфинал

По итогам фестиваля первые места разделили отдел образования Мамадышского района; ПАО «КАМАЗ» и АО «Аммоний».

00:25
Минобороны РФ объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром-2019»
21.10 23:58
Посадивший экстренно борт в Подмосковье Дамир Юсупов выступит на форуме «Мост Москва – Татарстан»

Герой России станет одним из спикеров молодежного форума.

21.10 23:55
В Роскачестве рассказали, как действовать в случае кражи смартфона
21.10 23:44
Нижнекамцам предложили выбрать хедлайнеров праздника к 90-летию Николая Лемаева

Мероприятия состоятся 13 и 14 ноября на нескольких площадках, включая аэропорт «Бегишево», который в этом году получил имя Николая Лемаева.

21.10 23:33
Госдеп США связал взрыв под Северодвинском с подъемом ракеты «Буревестник»
21.10 23:20
Казанец в третий раз стал чемпионом мира по самбо среди мастеров

Турнир среди ветеранов был организован в Лимасоле на Кипре.

21.10 23:04
Павильон по реализации сельхозпродукции «Татарский дворик» открылся в Санкт-Петербурге

Реализовывать свою продукцию в северной столице сможет любой желающий фермер из Татарстана.

21.10 22:52
Бельгийских женщин познакомили с шедеврами татарской национальной кухни

Активистки Tatars in Belgium провели урок по кулинарному мастерству и приготовлению мучных блюд.

21.10 22:47
Ученый предупредил о риске прорыва Горьковской плотины
21.10 22:34
Татарстанец Зульфат Гараев стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике

Победа в Бухаресте принесла уроженцу Набережных Челнов четвертую медаль на соревнованиях подобного уровня.

21.10 22:22
Профессор КФУ рассказал, как наблюдать за метеорным потоком Орионид

Падающие звезды можно будет увидеть в ночь с 21 на 22 октября.

21.10 22:18
В Нижнекамском районе провели старинный обряд «Каз омэсе – Праздник белых перьев»

На праздник собрались все поколения сельчан — взрослые на своем примере показывают молодежи, что необходимо ценить традиции.

21.10 22:06
Главный режиссер челнинского театра поставил в Альметьевске спектакль «Эзоп»

Представители труппы «Мастеровых» побывали на спектакле и поздравили коллег с премьерой.

21.10 21:56
Аграрии Татарстана увеличили суточный объем реализации молока на 6%

В республике заготовили заметно больше грубых и сочных кормов для животноводства, чем годом ранее.

21.10 21:48
В Казани откроется выставка голландского художника, посвященная казанскому НИИ «Прометей»

Выставка будет работать до 8 декабря.

21.10 21:34
Дебютант «Ак Барса» о первом голе за казанцев: «Счет говорит сам за себя»

Олег Ли поделился впечатлениями от победного матча с «Автомобилистом» (6:1).

21.10 21:28
Наставник «Автомобилиста» после разгрома от «Ак Барса»: «Соперник сегодня был очень серьезный»

Специалист обратил внимание на допущенные его подопечными ошибки.

21.10 21:24
Руководители райсельхозуправлений Татарстана пройдут обучение по молочному скотоводству

Практическая часть семинара пройдет на фермах ООО «Саба» Сабинского района республики.

21.10 21:16
Жителям РТ расскажут о профилактике и диагностике инсульта

Декадник по профилактике инсульта проводится в республике С 21 по 30 октября.

21.10 21:02
Теннисистка из Татарстана выиграла юниорский турнир в Японии

В паре с представительницей из Таиланда Мария Бондаренко одержала победу в парном разряде.

21.10 20:55
В Челнах пожарные спасли из заполненной дымом квартиры шестилетнюю малышку

Огонь вспыхнул сегодня вечером в многоквартирном доме в Садовом переулке.

21.10 20:50
Труппа Качаловского театра представила «Золотого слона» на престижном театральном фестивале

На сцену Нижегородского театра драмы имени Горького вышли коллективы из Южной Кореи, Грузии, Сербии и Берлина.

События