В лесу под Нижнекамском обнаружена свалка раскрашенных покрышек

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). В лесном массиве «Корабельная роща» под Нижнекамском обнаружена свалка из автомобильных покрышек, передает «НТР 24».

Свалку обнаружили сотрудники лесной охраны. Кто складировал покрышки таким образом, неизвестно.

Авторезина выкрашена в разные цвета и переделана в архитектурные формы – ежиков, божьих коровок и другие фигуры.



Подобные формы из покрышек не так давно использовались при благоустройстве площадок детских садов.

Ранее житель Казани помог экологам найти большую свалку в центре города, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

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