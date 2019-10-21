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Татар-информ

22 октября 2019, 06:17

Наука и образование

Бугульминский детсад «Бэлэкэч» выиграл грант в конкурсе билингвальных детских садов в РТ

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Наука и образование

Бугульминский детсад «Бэлэкэч» выиграл грант в конкурсе билингвальных детских садов в РТ

Фото: bugulma-tatarstan.ru

Экспертная комиссия посетила сорок образовательных организаций Татарстана – участников конкурсного отбора.

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Бугульминский детский сад № 26 «Бэлэкэч» стал получателем гранта в республиканском конкурсе «Лучший билингвальный детский сад». Об этом пишет «Бугульминская газета».

Коллектив дошкольного учреждения представил на конкурсе свой проект «Успех начинается с детства» по билингвальному образованию дошкольников. Целью проекта является успешное изучение двух государственных языков Татарстана.

Все педагоги свободно владеют IT-технологиями и умными гаджетами. «Цифровой детский сад» – это бренд детского сада № 26. Педагоги создают в детском саду авторские электронные дидактические игры, интерактивные говорящие словари для более легкого и быстрого запоминания новой лексики. Коллектив также создал цифровую картотеку материалов по учебно-методическому комплекту для быстрого поиска необходимого материала.

Технология дополненной реальности позволила активизировать речевую активность детей. С помощью развивающего приложения Devar дети оживляют героев сказок и озвучивают их. А проект «Интерактив эби» продемонстрировал положительный опыт национального семейного воспитания. Его создатели сняли цикл видеороликов и знакомят детей с народным фольклором.

Заведующая детским садом Ольга Плеханова поделилась перспективой работы коллектива – превратить предложенную модель билингвального образования в модель образования полилингвального.

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