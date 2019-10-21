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Татар-информ

22 октября 2019, 00:52

Общество

Победители зонального тура «Безнен заман» в Автограде получили приглашение на суперфинал

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Общество

Победители зонального тура «Безнен заман» в Автограде получили приглашение на суперфинал

По итогам фестиваля первые места разделили отдел образования Мамадышского района; ПАО «КАМАЗ» и АО «Аммоний».

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах состоялся гала-концерт зонального тура VII республиканского фестиваля телевизионного творчества работающей молодежи «Безнен заман – Наше время», сообщает оргкомитет фестиваля.

На сцену КДК «КАМАЗ» вышли 12 команд. Впервые в истории участником фестиваля стала команда Управления образования и по делам молодежи Автограда, в которую вошли педагоги и воспитатели.

Участники фестиваля представили свои номера и зарядили зрителей положительными эмоциями.

По итогам фестиваля первые места разделили отдел образования Мамадышского района; ПАО «КАМАЗ» (Набережные Челны) и АО «Аммоний» (Менделеевск). Второе место присудили команде Управления образования и по делам молодежи Набережных Челнов. Третье место – у АО «Татэнерго» Набережночелнинской ТЭЦ.

Победители и обладатели призовых мест зонального тура получили приглашение на суперфинал, который состоится в Казани с 13 по 16 ноября.

Все конкурсанты получили дипломы за подписью председателя оргкомитета фестиваля – вице-премьера и министра промышленности и торговли РТ Альберта Каримова, министра по делам молодежи РТ Дамира Фаттахова и председателя жюри – народной артистки РТ Резеды Галимовой.

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