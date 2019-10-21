В Роскачестве рассказали, как действовать в случае кражи смартфона

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). В Роскачестве рассказали о действиях, необходимых для защиты персональных данных в случае кражи смартфона.

«Для преступников использование похищенной информации становится столь же привлекательным, как и сбыт самого устройства», – напомнил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Специалист рекомендовал активировать возможность дистанционной блокировки гаджета, всегда использовать сложный pin-код или вход по биометрическим данным, регулярно копировать информацию с телефона, а также хранить фотографии, видеозаписи и другие файлы в облачном хранилище, а не на устройстве. Также необходимо знать IMEI и серийный смартфона.

В случае уже произошедшей кражи представитель Роскачества посоветовал сначала позвонить на смартфон, чтобы понять, не оказался ли он просто забыт. При отсутствии ответа следует попытаться отследить местонахождение телефона и удаленно стереть с него всю информацию.

Кроме того, нужно сразу же заблокировать sim-карту и привязанные к телефону банковские карты, проверить аккаунты на наличие попыток входа и закрыть незавершенные сеансы на всех устройствах.

«Обратитесь в отделение полиции по месту кражи и напишите заявление. Обязательно получите информацию о дате приема заявления и номере, под которым оно зарегистрировано. В заявлении укажите IMEI и серийный номер устройства», – завершил свои рекомендации эксперт.

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