Госдеп США связал взрыв под Северодвинском с подъемом ракеты «Буревестник»

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Случившийся 8 августа на военном полигоне в Неноксе под Северодвинском взрыв был вызван подъемом со дна крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник». О соответствующих выводах американской администрации в интервью газете The Washington Times рассказал заместитель помощника государственного секретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно, передает ТАСС.

Представитель Госдепартамента пояснил, что авария произошла после того, как «топливо в реакторе ракеты перестало охлаждаться морской водой». По его словам, «Буревестник» лежал на дне моря с момента неудавшегося испытания в начале 2018 года.

Дипломат констатировал, что произошедший при взрыве выброс радиации не представлял опасности для местных жителей. Вместе с тем он подчеркнул, что власти Соединенных Штатов беспокоит демонстрируемое российской стороной «отсутствие транспарентности».

Жертвам случившегося в августе взрыва стали пять сотрудников «Росатома». Госкорпорация объяснила инцидент испытаниями жидкостного реактивного двигателя с изотопным источником питания. После аварии в Северодвинске было зафиксировано краткосрочное повышение уровня радиации. Позднее намеревавшиеся посетить Неноксу американские дипломаты оказались сняты с поезда, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

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