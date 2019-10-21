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Татар-информ

21 октября 2019, 23:20

Спорт

Казанец в третий раз стал чемпионом мира по самбо среди мастеров

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Спорт

Казанец в третий раз стал чемпионом мира по самбо среди мастеров

Фото: minsport.tatarstan.ru

Турнир среди ветеранов был организован в Лимасоле на Кипре.

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Казанец Ильдар Салахов в третий раз стал победителем чемпионата мира по самбо среди мастеров. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Мировое первенство среди ветеранов проходило в городе Лимасоле на Кипре. Тренер ДЮСШ единоборств «Ак Барс» и мастер спорта международного класса по самбо оказался лучшим в весовой категории 68 кг.

Два года назад Салахов добился победы на чемпионате мира по самбо среди мастеров, который был организован в греческих Салониках, о чем сообщало ИА «Татар-информ». 

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