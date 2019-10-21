Ученый предупредил о риске прорыва Горьковской плотины

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Горьковская плотина на Нижегородской ГЭС может оказаться прорвана из-за отсутствия сооружений, которые должны обеспечивать ее устойчивость. Об этом в Совете Федерации заявил руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, передает РИА Новости.

«Без подпора снизу, соответственно, на уровне 68 м, нет никакой уверенности в том, что эта плотина устойчива», – подчеркнул исследователь.

Для предотвращения аварии ученый рекомендовал ввести в эксплуатацию Нижегородский низконапорный узел и достроить Чебоксарский гидроузел.

Кроме того, Данилов-Данильян предупредил, что последствия прорыва плотины окажутся более опасными, чем последствия прорыва 19 октября дамб на реке Сейба в Красноярском крае. Там погибли 15 человек, пять пропали без вести и еще 26 пострадали.

При этом в пресс-службе владеющей Нижегородской ГЭС компании «РусГидро» подобные опасения назвали беспочвенными, отмечает News NN.

Контроль осуществляется в строгом соответствии с нормативными документами, на ГЭС действует современная информационно-диагностическая система мониторинга. Сведений о ненадлежащем состоянии плотины нет, заверили в компании.

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