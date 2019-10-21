Профессор КФУ рассказал, как наблюдать за метеорным потоком Орионид

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). В ночь с 21 на 22 октября жители России смогут увидеть пик метеорного потока Орионид. О том, как наблюдать за падающими звездами, рассказал директор Астрономической обсерватории имени Энгельгардта, профессор Института физики КФУ Юрий Нефедьев, сообщает пресс-служба вуза.

Ученый напомнил, что Ориониды обязаны своим происхождением комете Галлея, которая вращается вокруг Солнца с периодичностью 76 лет. Однако дважды в год, весной и осенью, Земля проходит через пылевой хвост кометы.

«Метеорные частицы из шлейфа кометы Галлея влетают в атмосферу нашей планеты со скоростью около 66 км/с, они сгорают на высоте примерно 80 км, образуя следы (“падающие звезды“)», – отметил Нефедьев. И добавил, что вызванный кометой весенний звездопад носит название Акварид, так как он кажется исходящим из созвездия Водолея, а осенний – Орионид (он кажется возникающим в созвездии Ориона).

Согласно прогнозу Международной метеорной организации, в ночь с 21-го на 22-е число можно будет наблюдать до 20 метеоров в час. При этом искать их будет лучше всего «в юго-восточной части неба после полуночи и до 3 часов утра», пояснил астроном.

По словам профессора КФУ, даже при неблагоприятных погодных условиях (подобных установившимся сейчас в Казани – прим. Т-и) в эти предутренние часы небо обычно проясняется, что делает возможным наблюдение за небесными явлениями.

При этом Ориониды можно наблюдать со 2 октября по 7 ноября. Таким образом, жителям Татарстана еще представится шанс увидеть их в этом году.

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