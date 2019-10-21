Наставник «Автомобилиста» после разгрома от «Ак Барса»: «Соперник сегодня был очень серьезный»

(Казань, 21 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов дал оценку домашнему поражению от казанского «Ак Барса» (1:6), признав, что гости быстро наказывали хозяев за ошибки. Об этом сообщает пресс-служба уральской команды.

«В очередной раз нас моментально наказали за наши ошибки. У команды были выходы “два в один“, бросали с убойных позиций – вратарь здорово сыграл. В нежелании играть команду обвинить не могу, старались. Где-то, конечно, эмоции перехлестывали, отсюда ошибки. Соперник сегодня был очень серьезный, один из претендентов, думаю, на высокие места», – констатировал наставник уральцев.

Говоря о командной игре, Мартемьянов отметил пропажу уверенности у своих подопечных. «Комбинационная игра просматривается немного. Но помимо комбинаций нужно еще и завершающий бросок нанести. И нанести точно. Каждый день над этим работаем, поверьте, каждый. Но где-то пропала у парней уверенность, к сожалению», – сказал он, добавив, что броски делаются в створ ворот, но не на гол.

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