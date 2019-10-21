В Челнах пожарные спасли из заполненной дымом квартиры шестилетнюю малышку

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах пожарные спасли из заполненной дымом квартиры шестилетнюю малышку. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня в 17.23 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о пожаре в пятиэтажке в Садовом переулке в поселке ЗЯБ.

Прибывшие по вызову пожарные ПСЧ № 55 установили, что горит квартира на 4-м этаже. Из пожара самостоятельно успели выйти 31-летняя женщина с четырехлетней девочкой.

Этажом выше в задымленной квартире оказалась отрезанной от путей спасения 6-летняя девочка. Огнеборцы с помощью дыхательного аппарата вывели ребенка на улицу.

В результате происшествия огнем уничтожены вещи и диван на площади 3 кв. метра. Причины пожара устанавливаются.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.