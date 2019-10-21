Татарстанец Зульфат Гараев стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Татарстанец Зульфат Гараев завоевал золотую медаль первенства Европы по тяжелой атлетике, которое проходит в эти дни в Румынии, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Спортсмен успешно выступил в весовой категории до 67 кг.

«Зульфат показал результат 314 кг в сумме в толчке и рывке, который позволил ему завоевать золотые награды и статус чемпиона Первенства Европы», — передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что татарстанец установил новый рекорд Европы в рывке — 144 кг. Уроженец Набережных Челнов традиционно успешно выступает на первенстве. Так, с 2016 по 2018 года спортсмен завоевал «золото», «серебро» и «бронза».

В соревнованиях, которые будут проходить до 27 октября, принимают участие сильнейшие юниоры и юниорки в возрасте 15-20 лет, а также спортсмены U-23 из стран Европы.

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