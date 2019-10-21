Дмитрий Квартальнов о разгроме «Автомобилиста»: «Третий период нам очень удался»

(Казань, 21 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал крупную победу в гостях над «Автомобилистом» (6:1), отметив особенно хорошую игру казанцев в третьем периоде, когда гости забросили три безответные шайбы.

«Думаю, пару периодов мы играли на равных, забили быстрые голы. Третий период всё-таки нам очень удался, мы продолжали держать этот темп, он нам помог — думаю, третий период нам в зачёт. У нас тоже были кое-какие проблемы, но чего греха таить — мы очень довольны результатом», — передает слова наставника казанцев клубная пресс-служба.

Напомним, сегодня казанский «Ак Барс» в Екатеринбурге обыграл «Автомобилист» со счетом 6:1. Казанцы второй раз в сезоне взяли верх над уральцами, забросив три безответные шайбы в третьем периоде.

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