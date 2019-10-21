Павильон по реализации сельхозпродукции «Татарский дворик» открылся в Санкт-Петербурге

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). В Санкт-Петербурге на Хасанском рынке появился павильон по реализации сельхозпродукции и продовольственных товаров «Татарский дворик». Как сообщили ИА «Татар-информ» в Минсельхозпроде РТ, торжественное открытие павильона состоялось в рамках праздника «Урожай – 2019».

В церемонии участвовали глава Красногвардейского района Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин, заместители руководителя исполкома Азнакаевского района Татарстана Дамир Гилязов и Рамис Ханнанов, заместитель постоянного представителя РТ в северной столице Дамир Сабиров, председатель Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Раис Яркаев, предприниматели и представители общественности.

В знак единения народов представители города на Неве и Татарстана высадили на территории рынка шесть яблонь разных сортов и одну грушу.

Участников церемонии и посетителей «Татарского дворика» встречала татарская музыка, девушки в национальных нарядах, а гости дегустировали продукцию из Азнакаевского района. Также состоялся концерт с участием артистов.

Как отмечает пресс-служба профильного министерства, желающих купить продовольственные товары в «Татарском дворике» было много – в павильоне собралась большая очередь. Покупателям предлагали молочные продукты, в том числе катык, каймак, корт, а также колбасы, копчёное мясо утки и другие мясопродукты, кондитерские изделия.

Предложения по сотрудничеству с экомаркетом «Татарский дворик» принимаются в постоянном представительстве Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по телефону: (812) 323-12-27.

«Реализовывать свою продукцию в Санкт-Петербурге может любой желающий фермер из Татарстана», – заявили в постпредстве республики.

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