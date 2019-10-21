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Татар-информ

21 октября 2019, 19:20

Экономика и финансы

Республиканский фонд поддержки запустил выплаты вкладчикам инвестиционной компании «ТФБ Финанс»

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Экономика и финансы

Республиканский фонд поддержки запустил выплаты вкладчикам инвестиционной компании «ТФБ Финанс»

Вкладчики, которым Арбитраж отказал в возмещении денег через процедуру банкротства, получат в общей сложности около 77 млн рублей.

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Вкладчики инвестиционной компании «ТФБ Финанс» начали получать выплаты Республиканского фонда поддержки (РФП). Об этом сообщает пресс-служба фонда.

«Сегодня, 21 октября, мы рады поделиться с вами новостью, которую с нетерпением ждали мы все: именно сегодня стартовали выплаты клиентам инвестиционной компании [„ТФБ Финанс“]», — говорится в сообщении.

Выплаты коснутся клиентов, которые находятся и в реестре ИК «ТФБ Финанс», и в реестре РФП. Общая сумма должна достичь почти 77 млн рублей.

В августе этого года РФП начал подписывать соглашения о переуступке с клиентами «ТФБ Финанс», по которым вкладчики могут рассчитывать на помощь в 500 тыс. рублей. В конце сентября РФП направил заявление в Арбитражный суд, чтобы получить решение о замене кредиторов в реестре ООО «ИК «ТФБ Финанс». Арбитражный суд принял положительное решение, поэтому все вкладчики «ТФБ Финанс» могут рассчитывать на помощь фонда.

Осенью 2016 года, накануне краха Татфондбанка, «ТФБ Финанс» начал массово привлекать к себе клиентов банка. ИК переводила застрахованные государством деньги в статус рискованных. Пострадавшие вкладчики утверждают, что, заключая договоры доверительного управления с «ТФБ Финанс», были введены в заблуждение сотрудниками банка. Они не знали, что их вклады останутся незастрахованными.

Ранее в Арбитраж поступили заявления от 1275 клиентов «ТФБ Финанс», которые требовали вернуть их в статус вкладчиков банков. Почти 900 вкладчикам суд удовлетворил заявления, что позволило им получить от Агентства по страхованию вкладов страховые выплаты. Оставшимся почти 400 людям суд отказал в переводе в статус вкладчиков банка. Из-за этого они не могли рассчитывать на возврат денег через процедуру банкротства. Теперь эти люди получать помощь от РФП. Еще около 800 клиентов «ТФБ Финанс» не стали обращаться в суд.

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