Отказавшийся спасать умирающую собаку ветеринар из Нижнекамска отстранен от работы

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Ветеринара из Нижнекамска, который отказался помогать умирающей собаке, отстранили от работы. Об этом сообщает телеканал «НТР-24».

По данным СМИ, ветеринар и руководство ветклиники отказались от каких-либо комментариев. На время проверки врач отстранен от работы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске врач ветклиники Cats&dogs отказался помогать сбитой собаке, которую принес в клинику ее хозяин. В результате собака умерла. По данному факту прокуратура республики начала проверку.



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