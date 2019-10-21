Медведев оценил состояние российской экономики фразой «все в порядке»

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Председатель Правительства России Дмитрий Медведев положительно оценил состояние экономики страны, сообщает РИА Новости.

«Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах», — сказал Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям.

По словам спикера, интерес иностранных инвесторов к стране не ослабел даже после введения различных санкций. Медведев подчеркнул, объем инвестиций по линии КСИИ за последние пять лет вырос почти наполовину.

Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ) был создан в 1994 году и представляет собой постоянно действующий орган, который рассматривает вопросы, возникающие у иностранных организаций в ходе реализации инвестпроектов в России.

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