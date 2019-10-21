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Татар-информ

21 октября 2019, 18:06

Экономика и финансы

В Чистополь готовы зайти два новых резидента ТОСЭР

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Экономика и финансы

В Чистополь готовы зайти два новых резидента ТОСЭР

Фото: tatarstan.ru

Комиссия одобрила создание двух новых предприятий — кондитерской фабрики и завода по производству электротехнических изделий.

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Реализацию двух новых инвестпроектов на ТОСЭР «Чистополь» одобрила комиссия во главе с Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РТ.

«Компания „Союз“ представила проект строительства на территории ТОСЭР „Чистополь“ кондитерской фабрики по производству пирожных», — говорится в сообщении.

Совместное заседание инвестиционного совета Республики Татарстан и комиссии по рассмотрению заявки на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития &quot;Чистополь&quot;. Проводит Премьер-министр Республики Татарстан А.В. Песошин.

На кондитерской фабрике хотят создать 125 новых рабочих мест. Компания «Союз» ориентирована как на внутренний рынок, так и на экспорт продукции.

«Компания „Элтех“ планирует построить в Чистополе завод по производству электротехнических изделий и узлов. Основная сфера деятельности — изготовление электронных блоков (плата печатная) и струйных генераторов (пьезодатчик с проводами)», — отметили в пресс-службе Правительства РТ.

Совместное заседание инвестиционного совета Республики Татарстан и комиссии по рассмотрению заявки на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития &quot;Чистополь&quot;. Проводит Премьер-министр Республики Татарстан А.В. Песошин.

Основными заказчиками продукции фирмы выступают компании в области электроники из Татарстана, Ростовской и Московской областей. На производстве в Чистополе планируется создать 44 рабочих места.

Оба инвестпроекта были одобрены членами Инвестсовета РТ и комиссии ТОСЭР. На заседании в Кабмине РТ также решили предоставить компаниям «Союз» и «Элтех» земельные участки в аренду без проведения торгов под строительство новых производств.

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