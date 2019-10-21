Путин назначил экс-ведущего «Первого канала» Валерия Фадеева главой СПЧ России

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин Владимир Путин обновил состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Кресло ушедшего в отставку Махаила Федотова занял председатель экспертного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, в прошлом ведущий программы «Время» Валерий Фадеев. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте совета.

«Назначить Фадеева Валерия Александровича советником Президента Российской Федерации», – говорится в тексте документа.

Согласно указу Путина, в состав совета также включены Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, а также президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов.

Кроме Михаила Федотова выведены из состава совета руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров, политолог Екатерина Шульман, доктор юридических наук Илья Шаблинский и председатель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

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