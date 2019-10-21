В Нижнекамском районе провели старинный обряд «Каз омэсе – Праздник белых перьев»

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). В деревне Туба Нижнекамского района провели редкий для нынешних времен национальный праздник «Каз омэсе», или «Праздник белых перьев». Об этом сообщает «НТР 24».



Этот старинный татарский обычай проводится осенью. Именно в это время года в деревнях закалывали гусей, женщины ощипывали птиц, сопровождая эти действия песнями и плясками.



Согласно этим традициям, фольклорный праздник прошел и в Тубе. Участники обряда цепляли готовые гусиные тушки к коромыслам и несли их омывать к роднику, по пути разбрасывая белые перья. В это же время на костре готовился праздничный обед. Самое главное блюдо – блины на гусином сале по старинному рецепту.



На праздник «Каз омэсе» собрались все поколения сельчан – это еще одна важная традиция. Так взрослые на своем примере показывают молодежи, как необходимо ценить то, что существует с давних времен.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Буинском районе РТ отметили «Праздник гусиного пера».

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