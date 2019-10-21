Казанский федеральный университет стал одним из популярных вузов для обучения у иностранцев

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). В этом году самыми популярными вузами для обучения у иностранцев стали Санкт-Петербургский государственный университет, Российский университет дружбы народов и Казанский федеральный университет, сообщает Минобрнауки РТ.

«Количество заявок на обучение в России от иностранных абитуриентов в текущем году выросло на 20%. Около 115 тыс. международных абитуриентов решили в этом году получать высшее образование в нашей стране», – отмечается в сообщении министерства.

Более половины иностранных граждан, поступающих на бакалавриат или специалитет, выбрали лечебное дело, экономику, менеджмент, стоматологию и международные отношения.

Согласно федеральному проекту «Экспорт образования», к 2024 году в России должно учиться 435 тыс. иностранных студентов.

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