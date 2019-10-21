Теннисистка из Татарстана выиграла юниорский турнир в Японии

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Теннисистка из Татарстана Мария Бондаренко успешно выступила на международном турнире Osaka Mayor's Cup, который проходил в японском городе Осака, сообщает пресс-служба Федерации тенниса Республики Татарстан.

В одиночном разряде 16-летняя Бондаренко дошла до четвертьфинала, где уступила представительнице Германии Маре Гут – 1:2 (6:3, 2:6, 4:6).

Зато в парном турнире Мария дошла до финала. В решающем матче дуэт Бондаренко и представительницы Таиланда Май Напатт Нирундорн обыграл азиатскую пару Чжуосюань Бай (Китай) – Ян Я Йи (Тайбэй). Счет мачта – 2:0 (7:5, 6-3).



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