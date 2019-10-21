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Оксана Романова

21 октября 2019, 17:42

Общество

Победители конкурса на реконструкцию ТЦ «Кольцо» намерены продолжить битву за «город для людей»

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Общество

Победители конкурса на реконструкцию ТЦ «Кольцо» намерены продолжить битву за «город для людей»

Фото: Абдул Фархан

Владислав Куликовский и Арсен Хаиров намерены развивать социальное сообщество за сокращение автомобилей и переход к «городу здорового человека».

(Казань, 21 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). Победители открытого архитектурного конкурса на реконструкцию здания ТЦ «Кольцо» Владислав Куликовский и Арсен Хаиров в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» заявили о намерении продолжать градостроительную битву за город для людей и сокращение автомобилей в центре.

«Потому что мы социально активные люди. Мы собираем сообщество, которое будет называться а-ля „Город для людей“ или „Город здорового человека“. Основная идея — сокращение автомобилей в центре города, как минимум, и создание нормальной благоустроенной территории для пешеходов, потому что сейчас у нас гулять по улицам просто не хочется», — сказал Куликовский.

Молодые архитекторы уверены, что такая градостроительная политика принесет в том числе экономический эффект: пешеходы тратят денег больше, чем автомобилисты, проезжающие за мгновение сразу несколько объектов инфраструктуры. Как следствие, оборот увеличивается, город начинает развиваться более динамично.

«Среди активной молодежи тема урбанистики сейчас очень популярна, и даже непрофессионалы любят ее смотреть. Любая новость о каком-то пересмотре перекрестка уже привлекает кучу народа в Интернете — и они приезжают туда посмотреть на какие-то мелочи. Мы хотим поддержать это направление и делать города для людей, потому что понимаем, что с администрациями надо плотнее работать. Они умеют слушать, просто, бывает, до них не могут донести, боятся часто», — объяснил собеседник агентства.

Такие размышления, к слову, связаны в том числе с предложением победителей организовать между улицами Баумана и Санкт-Петербургская в непосредственной близости от ТЦ «Кольцо» прямого наземного пешеходного перехода. Подземный переход, по которому движение пешеходов происходит сейчас, команда предложила оставить лишь как точку спуска в метро и альтернативный путь для тех, кто не захочет ждать зеленого света светофора.

«Нужно быть всем более социально активными и понимать, что эта ситуация с пешеходным переходом — смешная история. Не согласовывает (наземный переход — прим. Т-и) принципиально ГИБДД, потому что они не могут принять тот факт, что пропускная способность этой дороги должна быть меньше. И она спокойно может быть меньше. Отрезок от Салимжанова до Профсоюзной сейчас 12-полосный. Но там не накапливается столько машин. Мы как раз (в нашем предложении) сокращаем четыре полосы, оставляем восемь. И на самом деле, даже если сейчас сделать наземный пешеходный переход, ничего страшного не произойдет», — уверенно заявил архитектор.

Команда, напомним, предложила восстановить контур исторически располагавшихся на месте ТЦ «Кольцо» Музуровских номеров и укутать его снаружи цветосветовой сеткой со стилизованным орнаментом элементов по градиенту. 

Сделать все возможное для того, чтобы территория у ТЦ «Кольцо» была максимально комфортной для горожан, — главная задача предстоящих преобразований здания, заверила со своей стороны при общении с журналистами во время всемирного паркового конгресса World Urban Parks главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.

«Самая высокая цель — чтобы любой горожанин в любой точке города чувствовал себя комфортно. Вот самая высокая и очень тяжелая и сложная цель. И городу точно невыгодно каким-то образом ухудшать жизнь», — подчеркнула Тухватуллина.

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