Сын Салавата Фатхутдинова стал победителем первенства России по ралли-кроссу

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Казанский пилот Рустам Фатхутдинов в составе команды AG Team стал победителем первенства России по ралли-кроссу, победив во всех пяти этапах сезона. Финальная гонка проходила 20 октября в Грозном.

«Команда, несомненно, очень обрадовалась победе. Ранее Фатхутдинов выиграл Кубок РТ Canyon Cup, в целом, это очень хороший сезон для Рустама», — прокомментировал менеджер команды Станислав Тайбинский.

Также он рассказал, к чему теперь будет готовиться спортсмен: «Скорее всего, Рустам примет участие в РСКГ в классе туринг-лайт, уже были проведены тесты, где Рустам показал отличные результаты на новой технике».

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