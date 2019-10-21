Башкортостан изучит опыт Татарстана по контролю алкогольной сферы

(Казань, 21 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Делегация из Башкортостана планирует изучить татарстанский опыт проведения контроля за производством, оборотом и качеством алкогольной продукции. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал заместитель руководителя Госалкогольинспекции РТ Рустем Арсланов.

«В целом они хотят изучить наш опыт осуществления контрольной деятельности, опыт проверки качества ввозной алкогольной продукции и использования автоматизированных информационных систем», — отметил Арсланов.

По его словам, визит башкирских коллег ведомство ожидает на следующей неделе.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.