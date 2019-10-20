Семь суток за решеткой проведет водитель, в погоне за которым в Казани перевернулся автомобиль ДПС

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Семь суток за решеткой проведет водитель, в погоне за которым в Казани перевернулся патрульный автомобиль ДПС. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Также в ведомстве отметили, что сейчас в отдел полиции направлены материалы дела, имеющие признаки преступления по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне на улице Гвардейская в Казани патрульный автомобиль преследовал тонированную легковушку «Лада» без номеров. Во время погони полицейский авто столкнулся с иномаркой и перевернулся.

Пострадавшего в результате аварии инспектора ГИБДД с рваными ранами ушей доставили в больницу, а нарушителя задержали по месту жительства.

Как удалось установить позднее, 25-летний водитель «Лады» в сентябре текущего года уже был лишен водительских прав. Кроме того, на молодом человеке 53 штрафа за нарушения ПДД.



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