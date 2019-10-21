Главный режиссер челнинского театра поставил в Альметьевске спектакль «Эзоп»

(Набережные Челны, 21 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Альметьевский драматический театр открыл юбилейный 75-й сезон премьерой спектакля по пьесе бразильского драматурга Гильерме Фигейредо «Эзоп». Спектакль поставил главный режиссер челнинского русского театра «Мастеровые» Денис Хуснияров, рассказал директор русского театра Армандо Диамантэ.

Как рассказал источник, легенда о древнегреческом баснописце Эзопе подана в современной трактовке. Постановка осуществлена в рамках федерального проекта «Культура малой Родины».

Художником-постановщиком стал Александр Мохов, художником по костюмам — Мария Лукка.

Представители труппы «Мастеровых» поддержали своего режиссера в день премьеры. Они побывали на спектакле и поздравили коллег с репертуарной новинкой.

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