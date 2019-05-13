В Казани почти на сутки отключат воду в Советском и Московском районах

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). В среду, 23 октября, в некоторых домах Московского и Советского районов Казани запланировано временное отключение воды. Об этом информирует пресс-служба мэрии столицы РТ.

Так, на сутки, с девяти утра 23 октября до девяти утра 24 октября, водоснабжение будет прекращено в некоторых домах Московского района. Оно затронет следующие адреса: улица Серова, дом 51/11, улица Соловецких Юнг, дд. 1 и 7, улица Энергетиков, дд. 9, 11/51.

В Советском районе вода будет отсутствовать в период с 9 утра 23 октября до 2 утра 24 октября. Отключение коснется жителей домов, проживающих по адресам улица Дружбы, дд. 1/11, 3 (104-й детсад), 5, улица Заря, дд. 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 9, 10/2, 11 (4-я школа-интернат), 12/1, 14, 16. Кроме того, в это же время водоснабжение прекратится по улицам Новаторов, а также Пионерская, дд. 1/12, 2/10, 3, 3а, 4, 5/9, 6/7, Сибирский тракт, дд. 1, 3, 5, 7/6, 9/5, 11.

Причина отключений — проведение работ на сетях водопровода.

«МУП „Водоканал“ просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в некоторых домах Советского, Вахитовского, Приволжского районов 22 октября из кранов может пойти «зеленая вода».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.