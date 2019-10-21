WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

21 октября 2019, 16:50

Экономика и финансы

ВТБ размещает новый выпуск инвестиционных облигаций

Экономика и финансы

ВТБ размещает новый выпуск инвестиционных облигаций

Потенциальная доходность по инструменту составляет 10% годовых.

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Банк ВТБ начал сбор заявок на инвестиционные облигации серии Б-1-45 «Накопительный коридор нефть + золото» со сроком обращения 1 год. Потенциальная доходность по инструменту составляет 10% годовых. Доход накапливается за каждый торговый день, когда цены на нефть и золото находятся в диапазоне, определенном при размещении продукта.

Диапазон будет рассчитан на основе цен активов на 21 октября 2019 года: цена нефти +/- 9 долларов, цена золота +/- 135 долларов. Например, если в эту дату цена нефти будет 60 долларов США, цена золота — 1 500 долларов, то диапазон будет определен по нефти — в 51–69 долларов, по золоту — в 1 365–1 635 долларов. За все торговые дни, когда цены на нефть и золото будут одновременно находиться в заданных диапазонах, по облигации будет начисляться доход. Выплаты по нему будут происходить два раза в год — 21 апреля 2020 года и 20 октября 2020 года. При этом потенциальный доход инвестиционной облигации защищен от падения рубля по отношению к курсу доллара: если рубль подешевеет, доход по облигации будет увеличен на соответствующий процент. Если рубль подорожает, доход будет меньше.

Заявки на приобретение бумаг принимаются до 18 октября 2019 года включительно. Подать их можно дистанционно через мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции». Это уже четвертый выпуск инвестиционных облигаций, который ВТБ размещает в этом году. До этого были выпущены бумаги на валютную пару евро-доллар США, котировки акций четырех крупных компаний, ключевую ставку ЦБ РФ.

«Мы видим спрос клиентов на инвестиционные облигации. Потенциальная доходность по ним может быть выше, чем по депозитам. Риски потери средств при этом практически отсутствуют: облигации погашаются по номиналу. ВТБ сейчас активно расширяет линейку инвестиционных продуктов. Согласно стратегии ВТБ, мы стараемся предложить клиентам максимально широкий спектр возможностей для инвестирования», — прокомментировал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов.

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