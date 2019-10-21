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Татар-информ

21 октября 2019, 17:18

Спорт

Футбольный «Нефтехимик» вернется на родной стадион не раньше весны 2020 года

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Спорт

Футбольный «Нефтехимик» вернется на родной стадион не раньше весны 2020 года

Фото: пресс-служба ФК

Директор ФК «Нефтехимик» Айрат Исмагилов рассказал о ходе реконструкции стадиона в Нижнекамске.

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Футбольный «Нефтехимик» сможет снова играть на своем родном стадионе в Нижнекамске не раньше весны следующего года. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил спортивный директор клуба «Нефтехимик» Айрат Исмагилов.

Работы по реконструкции стадиона начались еще летом. По изначальным планам, работы должны были завершиться в ноябре этого года, однако сейчас сроки сдвинулись на весну 2020 года.

«Раньше трибуны на стадионе располагались с трех сторон. После реконструкции их будет четыре. Все они будут оборудованы навесом, поэтому всем болельщикам будет комфортно на новом стадионе при любой погоде», – рассказал Исмагилов.



Помимо трибун реконструкции подвергнется игровое поле и почти вся инфраструктура стадиона. Газон на домашней арене «Нефтехимика» будет искусственным, но с подогревом. Кроме того, обновят и ВИП-трибуну стадиона.

Также на стадионе будут внедрены системы управления контроля доступом по стандартам Российского футбольного союза. Ожидается, что окончательно работы будут завершены весной следующего года. После этого арену посетят специалисты комиссии РФС по сертификации стадионов. В ходе визита они проведут доскональную проверку всех изменений, после чего выдадут стадиону сертификат соответствия. Только после этого «Нефтехимик» сможет вновь проводить свои домашние матчи на родной арене.

Интересно, что после реконструкции вместимость арены останется прежней – 3100 человек. А по нынешнему регламенту РПЛ, минимальная вместимость стадионов для клубов премьер-лиги составляет 7 тысяч зрителей. Поэтому если «Нефтехимик» по итогам этого сезона выйдет в премьер-лигу, он будет вынужден проводить свои домашние матче не в Нижнекамске.

Напомним, что на данный момент «Нефтехимик» проводит свои домашние матчи на стадионе «Рубин» в Казани. Сейчас нижнекамцы занимают 6-е место в ФНЛ. Отставание от 4-го места, дающего право на участие в переходных матчах за право играть в РПЛ, составляет 3 очка.
 

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